Lazzaro in Motta San Giovanni RC): annuale celebrazione nella Chiesa di San Vincenzo

Condividi

La Chiesa cattolica celebra con ricorrenza annuale il 5 Aprile la festività di San Vincenzo Ferreri, confessore, consigliere e santo patrono dei costruttori, per la sua fama di “edificare” e rafforzare la Chiesa attraverso la sua predicazione, il lavoro missionario, i suoi insegnamenti. Ed infatti il Domenicano spagnolo Vicente Ferrer ( in valenciano Vicent Ferrer ) , nato a Valencia, il 23 gennaio 1350 e morto a Vannes il 5 aprile 1419, fu considerato universalmente modello di tutti i predicatori.

Posizionata ai piedi della collina, a Lazzaro in Motta San Giovanni sorge la Chiesa di San Vincenzo, nel recente passato luogo di culto di famiglie per lo più dedite all‘agricoltura e residenti nella zona circostante.

Le aspettative di molti fedeli, per tradizione lazzarese, sono quelle di assistere il parroco Don Mimmo RODA’ officiare in mattinata, tra i primi giorni del mese di Aprile, la Santa Messa annuale nella little Chiesa di San Vincenzo, situata al centro di località con terreni un tempo in gran parte feudo di proprietari reggini. La tradizionale celebrazione, momento di concordia per la comunità, viene vissuta come un giorno di festa ed occasione per rivivere momenti felici tra famiglie dei luoghi viciniori e loro discendenti.

E, tempo permettendo, tra gli intervenuti nella tenuta di ”San Vincenzo” – nel giorno in cui nel ‘remoto’ avveniva il tradizionale scambio di doni – i più gagliardi potranno avventurarsi in una passeggiata per riscoprire la località “Mulino” o le zone collinari di “Santa Maria”, dell’“Omo” e di “Eva”.-