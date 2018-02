Lamezia Terme – Presentazione Progetto Demetra

Condividi

Tutto pronto per la presentazione del Progetto Demetra che si terrà il giorno 27 febbraio alle ore 11 presso la sala Azzurra della Fondazione Mediterranea Terina – Area Ex Sir, Comparto 15, Lamezia Terme (CZ).

Il Progetto Demetra, promosso dall’ Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, dalla Fondazione Organismo di Ricerca GTechnology, dalla Fondazione Mediterranea Terina, dall’A.R.S.A.C., è un network di centri di ricerca e aziende del territorio calabrese, che intende migliorare la competitività delle imprese che operano nei settori agricolo, ittico, zootecnico ed enogastronomico.

All’evento parteciperanno Enti Regionali e Imprese territoriali e nazionali. Sarà anche l’occasione per un confronto attivo e costruttivo per programmare iniziative e progetti di collaborazione tra Centri di Ricerca ed Imprese del settore agroalimentare.