Lamezia Terme, l’associazione Libero Pensiero rinnova le cariche sociali

L’associazione Libero Pensiero ha rinnovato le cariche sociali per il biennio 2018-2019, eleggendo Presidente l’Avv. Nicola Currado di San Pietro a Maida. Sono stati eletti quale Vice Presidente l’Avv. Giovanna Giampà e quale Segretario-Tesoriere l’Avv. Francesco Grandinetti. Il neo presidente Currado, questa mattina nel passaggio di consegne dal Presidente uscente Avv. Giovanni Bardari ha ringraziato la compagine sociale per la prestigiosa nomina e ha dichiarato che “nell’attuale momento storico di forti tensioni culturali, sociali e politiche, che, a livello locale, si innestano nel drammatico evento dello scioglimento del Consiglio Comunale di Lamezia Terme, l’Associazione Libero Pensiero intende fare la propria parte proseguendo e rinvigorendo la sua azione nei campi soprattutto culturale e sociale, incrementando i momenti di incontro, di riflessione e di confronto, che possano favorire la nascita di nuove idee da attuare per una crescita sia collettiva che individuale”.