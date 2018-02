Lamezia Terme – “La Farmacia: snodo essenziale del nuovo modello di assistenza”

Condividi

Sabato 3 marzo 2018, ore 09:30 T HOTEL, LAMEZIA TERME

La farmacia è un presidio sanitario territoriale che costituisce un importante punto di riferimento per i cittadini e che sta puntando molto sull’innovazione per fornire servizi sempre più avanzati alla popolazione (prenotazioni telematiche di visite ed esami, test diagnostici di prima istanza per tenere sotto controllo i principali parametri di salute, offerta di prestazioni di altri operatori sanitari, screening per la prevenzione di patologie di forte impatto sociale).

Un aspetto fondamentale dell’attività della farmacia è la comunicazione al cittadino non più basata solo sul dialogo tra farmacista e utente, ma sempre più attenta alle nuove tecnologie e ai social media.

L’evoluzione della farmacia e la crescente attenzione ai nuovi servizi e alle nuove forme di comunicazione saranno al centro dell’incontro dal titolo “La Farmacia: snodo essenziale del nuovo modello di assistenza”.

In tal modo, è possibile far sì che le farmacie, da presidio essenzialmente deputato all’espletamento del servizio di assistenza farmaceutica sul territorio, vadano a svolgere nuovi ed ulteriori compiti, ad integrazione dei servizi erogati nel settore sanitario dalle pubbliche strutture, affiancando le stesse in modo sempre più sinergicamente funzionale.

Il presente Convegno è coerente a tutto ciò, per far sì che l’utenza possa avere a propria disposizione, presso la farmacia che ha sotto casa, un professionista sicuramente preparato.