Lamezia Terme – Il 28 febbraio al “De Fazio” incontro su disturbo della balbuzie

Si terrà mercoledì 28 febbraio, alle 15:30, un incontro sul disturbo della balbuzie e sulle strategie utili per affrontarla. A parlarne, nella sala Morabito dell’ITE “De V. Fazio” di Lamezia Terme, il dottor Marco Santilli, responsabile del “Centro specialistico per l’eliminazione della balbuzie” e presidente dell’Associazione italiana “La Nuova Parola”. Il dottor Santilli opera a livello tecnico funzionale, fonologico e psicologico e la terapia che propone consente di riacquistare progressivamente un eloquio fluente ed è programmata per evitare le ricadute.

“L’incontro – spiegano gli organizzatori – sarà un evento formativo di sensibilizzazione e prevenzione del disagio rivolto ai medici ai docenti scolastici e a tutti coloro che sono interessati all’argomento”.