La Proloco di Aiello calabro: sabato e domenica il carnevale con la nostra “farza”

Ad Aiello Calabro il carnevale è atteso più d’ogni altra festa. Nel bel paese che affaccia sulla costa tirrenica, infatti, oltre al divertimento dei bimbi ed alle sfilate delle mascherine lungo il corso, la Proloco guidata dal presidente Marco Cino, ha ripreso una vecchissima tradizione che è la “farza”. Ovvero la rievocazione delle fasi della vita in chiave carnevalesca: il matrimonio ( “zitu” e “zita”), il parto ( “fimmina prena”), la giovinezza ( “giovanotto e signorina”), il tramonto ( “viecchjiu” e “vecchjia) insieme ad alcuni imprevisti della vita stessa ( “Carnevale e Pulcinella” arrestati dai carabinieri). Una sceneggiata, insomma. Un carnevale nel carnevale che fa divertire anche i cittadini più grandi e crea attesa. <<Siamo felici – spiega il presidente Cino – di riprendere dal baule delle tradizioni di una volta la “farza”. E siamo altrettanto entusiasti di un cartellone proposto, insieme alle associazioni del territorio ed all’amministrazione aiellese, davvero ricco di eventi ed occasioni per sorridere tra noi>>. In realtà il programma è partito ufficialmente venerdì scorso con la proiezione di un video sul carnevale nel teatro comunale. Tutto rinviato il programma di martedì invece. Appuntamento fissato per sabato e domenica prossimi, 17 e 18 febbraio. Dalle 9, andrà in “scena” la farza,appunto, tra vicoli e contrade. Mentre domenica, dalle 15 in poi sfilata di carri con Pinocchio e “New York New York”. Attesa anche per la bella sfilata delle vie del centro e premiazione finale, alle 21, in piazza municipio per la maschera più originale, quella più bella e quella più divertente. Tutto tra coriandoli e musica del dj Gianfryx.