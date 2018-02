L’11 febbraio a Lamezia Terme omaggio a Paolo Conte

Condividi

PAOLO CONTE CHAMBER MUSIC CONFUSION MENTAL FIN DE SIÈCLE

Concerto del Trio Debussy con i musicisti di Paolo Conte

TRIO DEBUSSY

Piergiorgio ROSSO, Violino

Francesca GOSIO, Violoncello

Antonio VALENTINO, Pianoforte

affiancato da

Massimo PITZIANTI, Fisarmonica

Riccardo BALBINUTTI, Percussioni

Pierre Steeve Jino TOUCHE, Contrabasso

Paolo Conte, il più grande e noto cantautore italiano così scrive a proposito di questo progetto: Un po’ con la scusa che la letteratura per trio è limitata, un po’ perché i miei musicisti mi vogliono bene, un po’ per la mia incoscienza, mi trovo a essere l’autore di parte di questo concerto. Se per la mia musica vale sempre la mia vecchia definizione, che tanto era piaciuta ai francesi, di “confusion mentale fin de siècle”, il Trio Debussy e i suoi ospiti ci sguazzino dentro come pesci felici, portando ordine e disordine, spruzzi e cavalloni – viva la musica.

PROGRAMMA

Massimo Pitzianti

Hommage a Paolo Conte

Gabriel Fauré

Trio in Re minore op.120

Allegro, ma non troppo

Andantino

Allegro vivo

Paolo Conte

Ouverture alla russa “trascrizioni strumentali di Massimo Pitzianti”

Largo sonata per o.r. “trascrizioni strumentali di Massimo Pitzianti”

Trittico “trascrizioni strumentali di Massimo Pitzianti”

max 1. tema di max 2. la follia “rielaborazione di Daniele di Gregorio”

Madeleine “trascrizioni strumentali di Massimo Pitzianti”

Correntone “trascrizioni strumentali di Massimo Pitzianti”

Azzurro “trascrizioni strumentali di Massimo Pitzianti”

Onda su onda “trascrizioni strumentali di Massimo Pitzianti”

Sudamerica “trascrizioni strumentali di Massimo Pitzianti”

Domenica 11 FEB 2018, h 18.30 | PALAZZO GUZZI-LAMEZIA TERME