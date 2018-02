Istituto “Radice –Alighieri” di Catona – incontro formativo per docenti e genitori

Condividi

Mercoledì 07 Febbraio alle ore 16.30 , presso l’auditorium “A.Ciprioti” di Arghillà, dell’Istituto Comprensivo “Radice –Alighieri” di Catona, si terrà un incontro formativo per docenti e genitori, dal titolo : “Bullismo e Cyberbullismo – Le insidie fuori e dentro la scuola”.

La complessa tematica vede sempre più la Scuola , quale istituzione preposta al conseguimento delle finalità educative, impegnata ad individuare e a contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, e a realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie. Ed è proprio con questa finalità che la Scuola ha richiesto il supporto di illustri relatori che operano in ambito pubblico ed istituzionale, per informare ed approfondire gli aspetti di questo grave fenomeno. L’importanza dell’incontro presuppone la partecipazione attiva di tutti, nella consapevolezza che la collaborazione e la sinergia hanno come finalità la tutela e la salvaguardia dei minori.