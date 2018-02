iniziativa ‘Nuvola Rossa’ Villa San Giovanni sul tema del lavoro

Condividi

Venerdì 2 febbraio, alle 18, presso il Centro Socio-Culturale ‘Nuvola Rossa’ di Villa San Giovanni (Via 2 novembre 82), verrà presentato, alla presenza dell’autore, Tommaso India, il libro “Antropologia della deindustrializzazione. Il caso della Fiat di Termini Imerese”. La discussione attorno al volume consentirà di innescare un confronto che, partendo dall’indagine sulle sorti dello stabilimento siciliano, permetta di riflettere anche sulla condizione del lavoro in Calabria e, più in generale, su cosa significhi inserirsi nel mercato del lavoro ai nostri giorni, nell’era del Jobs Act e della flessibilità indiscriminata cui vanno incontro chi è in cerca di occupazione e chi un’occupazione già ce l’ha, seppur precaria e caratterizzata da una progressiva riduzione dei diritti e delle tutele.

In quali termini possiamo infatti immaginare oggi il lavoro, oltre le retoriche stantie di sviluppismi e industrialismi vecchi e nuovi? Quale forma può assumere la relazione conflittuale tra capitale e lavoro in una fase storica in cui l’occupazione assume sempre più le sembianze di una rara concessione se non di una vera e propria chimera mentre, intanto, di lavoro si continua a morire? Quale può essere il futuro dei nostri territori, letteralmente svuotati delle loro componenti sociali più giovani?

Di questo e altro ancora discuteremo venerdì 2 febbraio, a partire dalla presentazione del libro di Tommaso India, nel quale l’autore si chiede cosa accada, a livello sociale e culturale, quando una fabbrica importante e storica come lo stabilimento siciliano chiude. Come cambia il modo di vivere e di percepire la propria esistenza da parte dei soggetti che sono coinvolti nei processi di deindustrializzazione? L’identità operaia contemporanea, il disciplinamento e l’auto-sfruttamento dei lavoratori così come l’assoggettamento e la micro-resistenza dei corpi al lavoro sono solo alcuni dei temi trattati all’interno di un volume che, partendo dal caso specifico di Termini Imerese, propone un riflessione più ampia sui processi di deindustrializzazione contemporanei, certamente applicabile all’intero mezzogiorno d’Italia.

Insieme a Pietro Saitta, sociologo dell’Università di Messina, e a lavoratori e a esponenti del mondo sindacale del territorio calabrese, proveremo a individuare le criticità (locali, nazionali e globali) delle attuali politiche del lavoro, ma anche a immaginare possibili scenari di rigenerazione critica di soggettività politiche (individuali e collettive) in grado di collocarsi consapevolmente rispetto allo sfruttamento, al disciplinamento e ai ricatti che i rapporti di lavoro oggi impongono.

A seguire, alle 21, ci sarà una cena sociale. È gradita la prenotazione. Informazioni e contatti: nuvolarossavsg@gmail.com; 3802568553 – 3334505604.