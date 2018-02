Giovani e lavoro, domani il secondo appuntamento alla biblioteca comunale

Condividi

Dopo l’ottima partecipazione all’iniziativa di sabato scorso presso la Casa della Cultura, è tutto pronto a Caulonia per il secondo appuntamento del ciclo di incontri informativi per illustrare nei dettagli le opportunità offerte dai bandi ministeriali, regionali e comunitari che contribuiscono a promuovere un miglioramento della condizione giovanile. Domani 23 febbraio alla biblioteca di Caulonia Marina (ore 18) sarà illustrato il bando dote lavoro e inclusione attiva, con la collaborazione dei centri per l’impiego della Città Metropolitana di Reggio Calabria, strutture pubbliche che favoriscono l’incontro della domanda e l’offerta lavorativa e che hanno un ruolo importante in questi bandi. Al dibattito, moderato dall’assessore comunale al lavoro Maria Grazia Dimasi, interverranno il sindaco Caterina Belcastro, il direttore del centro per l’impiego Giuseppe Gullace, il consulente del centro per l’impiego della Città Metropolitana Ivan Laface e il project manager Maria Letizia Longo.