Giordano: “Registro tumori strumento fondamentale per prevenzione”

“L’accreditamento prima e ora la pubblicazione del primo rapporto sui tumori da parte dell’Asp di Reggio Calabria, dopo anni di intensa e tenace battaglia, sono due importanti e fondamentali risultati. Il Registro Tumori è uno strumento fondamentale per la prevenzione e per la programmazione sanitaria della regione” – afferma Giuseppe Giordano già Consigliere Regionale della Calabria.

“Adesso, è fondamentale pervenire all’accreditamento del Registro della provincia di Vibo, in modo da avere il Registro Tumori Regionale , che, implementato ed aggiornato secondo i record scientifici, fornirà dati ed evidenze anche al fine di invertire i trend negativi che ha segnato la sanità calabrese in ordine alla prevenzione, alle stesse cure oncologiche che ancora oggi sono tra le voci che incidono maggiormente nella migrazione sanitaria. Auspico, plaudendo al lavoro certosino, condotto, in maniera sinergica e intelligente, da tutti gli operatori, che l’impegno prosegua per recuperare ritardi e carenze del sistema, iniziando dall’adozione da parte della Giunta regionale del Regolamento sui flussi informativi, previsto dalla legge regionale 2/ 2016, in ottemperanza al codice di protezione dei dati personali”.