Gioiosa Jonica, febbraio mese della cultura, l’ Unesco arricchisce i fine settimana

Continua senza soste il percorso culturale del Club per l’UNESCO di Gioiosa Jonica che, fin dall’inizio si è proposto come una nuova entità nel panorama culturale “gioiosano” e non solo. L’attività che settimanalmente è proposta ai Soci e ai molti sostenitori provenienti da centri limitrofi della locride è ricca d’incontri ed eventi culturali di grande raffinatezza, nei luoghi più importanti del territorio. Dal 14 al 18 febbraio saranno realizzati degli eventi “itineranti” che vedranno protagonista il Club per l’UNESCO e altre realtà di notevole importanza in ambito regionale. Infatti, il 14 febbraio nella giornata di San Valentino si è scelto il tema: “I giovani e l’amore” con la partecipazione del presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi dipartimento Calabria il Dott. Prof. Francesco Rao che affronterà questo delicato e non trascurabile aspetto sociale. L’evento sarà realizzato nella sala dell’ex cenacolo culturale “La casina dei nobili” al primo piano del bar, pasticceria, gelateria “Italia” in via Garibaldi di Gioiosa Jonica. Il giovane cantante gioiosano Giovanni Khalifa, regalerà ai presenti alcuni interventi “reading musicali”. Il 16 febbraio alle ore 17,00 ospiti della Cooperativa “Obiettivo Formazione” della presidente Dr.ssa Marialucia Pugliese, nell’accogliente sala dell’associazione sita in via Nazionale Nord a Marina di Gioiosa Jonica, la scrittrice romana (di origini calabresi) Maria Teresa Cipri, converserà con la giornalista Annamaria Implatini e con altri relatori presenti delle sue ultime opere librarie “L’eredità di Antonio” e “Guerra d’Amore” reduce da innumerevoli successi in lungo e largo per la penisola. Sabato 17 febbraio dalle ore 09,30 nella grande sala dell’Auditorium del Liceo Artistico Statale – Scuola d’Arte (Siderno – Locri), la scrittrice Maria Teresa Cipri, incontrerà gli alunni per conversare del suo romanzo “Guerra d’Amore”, geniale opera che parla della nostra storia dell’arte da “Michelangelo a Dante” con un percorso che parte dalla Calabria. Oltre alla dirigente dell’Istituto, interverranno alcuni docenti e il presidente del Club per l’UNESCO di Gioiosa Jonica Nicodemo Vitetta. Sabato pomeriggio alle ore 16,30 nelle sale del Palazzo “Amaduri” di Gioiosa Jonica, il Club per l’UNESCO ospita l’Architetto Alberto Trifoglio che illustrerà i contenuti della raccolta di articoli e foto ritraenti i capolavori del padre Antonio che aveva la passione del disegno e dei dipinti. Nell’occasione sarà presentato il libro “La Calabria nei disegni di Antonio Trifoglio” (contributi per delle storiografie del mezzogiorno) a cura di Alberto Trifoglio e Maria Macrì. Nelle sale di palazzo Amaduri, per l’occasione saranno esposte nella giornata di sabato, alcune tra le più emozionanti opere dell’artista Antonio Trifoglio. Domenica sarà dedicata alla premiazione del giovane talento gioiosano Giovanni Khalifa cantante di buone prospettive, vincitore del premio nazionale dei Festival Italiani, svolto a Verona nel mese di gennaio. Il Club per l’UNESCO con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale è lieto di rendere omaggio a uno dei (tanti) giovani gioiosani che si distinguono anche fuori dai confini regionali con eccellenti risultati. Il mese di febbraio terminerà con la presentazione del libro “A schema libero” del “collettivo di scrittura Lou Palanca” edito Rubbettino venerdì 23 nella sala adunanze di Palazzo Amaduri alle ore 16,30. Il noto docente universitario Prof. Nicola Fiorita membro del collettivo di scrittura Lou Palanca (insieme a: Valerio De Nardo e Maura Ranieri) parlerà di questo straordinario libro che sta facendo il giro d’Italia con un susseguirsi di presentazioni sempre con ottimi risultati. Dialogherà con il Prof. Fiorita un importante giornalista Rai.