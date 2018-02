Galati (NCI) sottoscrive linee di indirizzo ‘Cabina di regia del mondo venatorio’

Condividi

“Il rilancio del Paese e della Calabria deve passare anche dall’ambiente, dal paesaggio, dalla valorizzazione dell’agricoltura e dalla qualità delle sue produzioni. L’attività venatoria non può ritenersi estranea a questo processo, anzi una caccia responsabile e sostenibile, regolata da norme nazionali ed internazionali, favorisce un’attenta governance del territorio e contribuisce alla tutela della biodiversità e della qualità della vita della popolazione. Per tali ragioni ho ritenuto opportuno sottoscrivere le linee di indirizzo della ‘Cabina di regia unitaria del mondo venatorio’ che ho inserito tra i punti programmatici del mio prossimo mandato elettorale”. Lo afferma l’onorevole Giuseppe Galati, candidato al Senato con Noi con l’Italia nel collegio plurinominale della Calabria. “Il mondo venatorio, come peraltro evidenziato dal documento sottoscritto, ha, infatti, un ruolo attivo nella creazione, nella conservazione e nel ripristino di un ambiente naturale, vivo ed equilibrato e svolge un ruolo determinante – aggiunge l’onorevole Galati – per il mantenimento di una filiera alimentare che rispecchi le nostre tradizioni e la nostra cultura”. “Le eccellenze artigianali, industriali e zootecniche del comparto venatorio – conclude l’onorevole Galati – fanno, inoltre, del made in Italy un riferimento mondiale. Una politica responsabile non può che tenere nella dovuta considerazione queste esigenze che puntano alla valorizzazione del territorio, dell’ambiente e della nostra economia”.