Fusione Corigliano-Rossano, “Fidelitas” ringrazia cittadini per il supporto

Condividi

L’associazione socio culturale di promozione sociale territoriale nonchè di volontariato – guidata dal Presidente Avvocato Giuseppe Vena “Fidelitas” e coadiuvato da numerose famiglie iscritte al sodalizio associativo “ringrazia la Cittadinanza ormai UNICA di Corigliano – Rossano, per i tanti messaggi di stima ricevuti a seguito dell’impegno profuso dalla Fidelitas per la fusione dei Comuni.

Noi della Fidelitas, ha sostenuto l’avvocato Giuseppe Vena, abbiamo deciso fin da subito di sposare la causa della fusione dei comuni e quindi abbiamo solo fatto il nostro dovere, sostenendo il SI”.

“Abbiamo deciso di sostenere la fusione per avere un cambiamento radicale atteso che all’attualità tante cose non vanno nel verso giusto.

Questa unione dei Comuni – del resto già in atto, di fatto, da sempre – deve essere il rilancio della Piana di Sibari, in termini culturali, economici e di servizi verso la Cittadinanza, tutelando e prodigandosi effettivamente verso quest’ultima.

L’augurio che la Fidelitas rivolge alla popolazione di Corigliano-Rossano è quello che la cittadinanza individui una nuova classe politica – che tuteli in maniera veritiera il Territorio, non con le parole ma con i fatti e con le azioni concrete – e che quando sarà chiamata alle urne elettorali, il voto venga ad essere espresso in maniera responsabile, verso chi effettivamente ha le caratteristiche di poter guidare l’Amministrazione cittadina. Auguri Corigliano-Rossano”.