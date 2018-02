Forza Italia ed il centrodestra per il governo del Paese,incontro con Magno e Aiello

Condividi

“Forza Italia ed il centrodestra per il governo del Paese”: è questo il tema dell’incontro che si svolgerà giovedì 1 marzo 2018 alle ore 18 presso il THotel Lamezia di Feroleto Antico alla presenza dell’On. Mario Magno e dell’On. Pietro Aiello, candidato al Senato con la coalizione di centrodestra al collegio uninominale Calabria 03 di Catanzaro.

“Un efficace programma di governo e gli interpreti adatti a realizzarlo – si legge in una nota – sono condizioni indispensabili per dare quelle risposte che i cittadini attendono da tempo, soprattutto nel Mezzogiorno ed in Calabria. Forza Italia e la coalizione di centrodestra hanno determinazione e competenze per realizzare questi obiettivi”.