Fausto Orsomarso sullo sciopero Consorzio di bonifica tirreno cosentino

“Oggi un ennesimo fallimento calabrese è stato messo in evidenza attraverso lo sciopero indetto dai dipendenti del Consorzio di bonifica Tirreno Cosentino, ex Valle Lao, che da oltre nove mesi non percepiscono lo stipendio nonostante i continui richiami all’Amministrazione Regionale che rimane del tutto indifferente”. Lo afferma in una nota stampa Fausto Orsomarso – Consigliere Regione Calabria e Vicepresidente della II Commissione consiliare “Bilancio, Programmazione economica e Attività produttive, Relazioni dell’Unione europea, Relazioni con l’estero.

“Il Consorzio di Scalea è presumibilmente l’unico, degli 11 consorzi della Calabria, ad essere stato commissariato dalla Giunta guidata da Oliverio, per cui è evidente la responsabilità della Regione in rapporto ai risultati sconfortanti di tre commissari che si sono susseguiti alla guida dell’ Ente Consortile che dà lavoro a circa sessanta famiglie, fra operai acquaioli e impiegati amministrativi e tecnici, oltre a trecento famiglie di lavoratori idraulico forestali. È necessario un intervento risolutivo per garantire non solo la sicurezza della retribuzione ma la continuità occupazionale poiché i dipendenti del consorzio vivono con il timore di una chiusura a breve termine. Il mio rammarico è quello di constatare che le richieste d’ aiuto esposte da parte di tutti i lavoratori del Consorzio siano evidentemente state totalmente disattese. Per tale ragione invito fermamente il Governatore Mario Oliverio e il delegato all’Agricoltura Mauro d’Acri ad intervenire quanto prima dando risposte concrete a chi da tempo non ne riceve e che si vede negare il proprio futuro e quello delle loro famiglie”.