Europa e lavoro: il 28 febbraio a Catanzaro ne discute la Lega di Salvini

Condividi

“La revisione dei trattati comunitari, con l’obiettivo di un progressivo recupero della sovranità nazionale, l’abolizione della legge Fornero, la ferma volontà di regolare flussi migratori non più sostenibili e, sopra ogni cosa, l’emergenza lavoro, sono i principali temi del programma elettorale della Lega di Matteo Salvini: di questo e altro si parlerà il 28 febbraio a Catanzaro, in occasione della presentazione della candidatura alla Camera di Domenico Furgiuele, coordinatore regionale del partito. L’incontro, aperto al pubblico e alla stampa, si terrà in biblioteca De Nobili e avrà inizio alle 18:30.