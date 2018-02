Elezioni, Nico D’Ascola incontro con i Giovani per il Sud

Condividi

Grande partecipazione all’incontro del candidato al collegio candidato al collegio uninominale Calabria – 8 – Camera dei deputati – Reggio Calabria Nico D’Ascola con i propri sostenitori. In una sala conferenze gremita all’Hotel Excelsior Nico D’Ascola ha presentato il proprio programma elettorale, confrontandosi con i numerosi sostenitori presenti: “Voglio ringraziare tutti per la presenza numerosa. Il mio programma è incentrato concretamente sulle problematiche della società calabrese nella consapevolezza che la società deve partecipare alla individuazione degli strumenti necessari. Un progetto che portiamo avanti nella convinzione che quello del lavoro è un problema complessivo che deve essere affrontato dall’intera società. La soluzione del problema lavoro è una soluzione che concerne l’intera collettività altrimenti non riusciremo a fermare l’emigrazione dei giovani. La società si sviluppa in maniera collettiva non quando si privilegiano interessi individuali”. Rivolgendosi ai tanti giovani presenti Nico D’Ascola ha aggiunto:”Propongo due iniziative che i giovani potranno visionare. “Resto al Sud” che è un importante testo legislativo che abbiamo approvato in Parlamento. L’altro è il bando della Regione Calabria “Dote lavoro” che consente di effettuare un apprendistato retribuito”. In conclusione, D’Ascola ha evidenziato:”La politica è l’unica soluzione ai problemi collettivi ma deve essere al servizio della gente. Non deve acquisire lavoro per se stessa. In questo contesto, l’Università Mediterranea ha un ruolo fondamentale. Vorrei che l’Università sia uno strumento di stimolo e di confronto attraverso la formazione dei nostri giovani che non sono secondi a nessuno”.