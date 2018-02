Elezioni, Mancini firma il programma di Coldiretti

Condividi

“L’agroalimentare è il comparto su cui puntare per il rilancio della Calabria. Per questo stamattina ho firmato convintamente il programma politico di Coldiretti composto da cinque punti a costo zero che potrebbero creare sviluppo per il settore. In particolare ho apprezzato l’ieda di implementare la presenza presso le mense pubbliche, soprattutto quelle scolastiche, di prodotti a km zero. In questo modo riusciremo a dare una mano ai tanti piccoli produttori agricoli della Calabria e anche a garantire ai nostri figli cibo sano e fresco”. Così Giacomo Mancini, candidato per il centrosinistra alla Camera nel collegio uninominale di Cosenza.

“Noi ci conosciamo bene – ha detto Mancini ai rappresentanti di Coldiretti – Voi conoscete me e mi avete visto alla prova con responsbailità di governo. Io conosco voi e vi apprezzo per la passione con la quale portate avanti le vostre idee.E allora ritengo si possa procedere insieme. D’altronde il mio obiettivo è quello di fare gli interessi della mia comunità. Non come quelli telecomandati da Vibo o quelli paracadutati qui da altrove. E siccome sono dotato di umiltà e conosco i miei limiti di prego di fornirmi ulteriori consigli e suggerimenti per sostenere al meglio il vostro settore che è strategico per lo sviluppo della nostra regione”