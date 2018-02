Elezioni, incontro a Reggio Calabria Noi con Italia-Udc

Condividi

Si è tenuto stamane, presso la Sala Monteleone di Palazzo Campanella, l’incontro, moderato dal giornalista Mario Vetere, con i candidati alla Camera dei Deputati di “Noi con l’Italia -UDC” al collegio plurinominale Calabria 2, Luigi Fedele, Paola Lemma e Maria Teresa Perri, insieme con Francesco Talarico, candidato della coalizione di centrodestra alla Camera nel collegio uninominale di Reggio Calabria.

“Supereremo il 3,5%, questo il nostro obiettivo” ha esordito Luigi Fedele all’apertura dell’incontro, “siamo una forza radicata al sud, un territorio che dovrà essere inserito nell’agenda del prossimo governo”.

Una particolare attenzione al territorio e alle problematiche emergenti ha interessato anche gli interventi dei candidati della coalizione presenti, Francesco Cannizzaro , candidato della coalizione di centrodestra alla Camera nel collegio di Gioia Tauro, Marco Siclari, candidato al Senato nella stessa coalizione nel collegio uninominale di Reggio Calabria e Tilde Minasi, candidata nella lista Noi con Salvini, tutti reggini che hanno accolto con un caloroso applauso Francesco Talarico, candidato al collegio di Reggio Calabria, che ha concluso l’incontro ribadendo: “A Reggio Calabria mi sento a casa mia. Mi rincuora l’affetto degli amici reggini, dei colleghi, di chi ha lavorato con me, di tutti coloro che vogliono affidare a me i problemi di tutto il territorio di Reggio Calabria. Come ho già detto, e tengo a ripeterlo, se eletto non sarò un candidato di passaggio, ma sarò attivo e presente sul territorio per costruire opportunità di sviluppo e di occupazione.”