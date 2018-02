Edilizia scolastica comunale, Sera fa il punto della situazione

Condividi

Il presidente della Commissione Assetto del Territorio, il consigliere Giuseppe Sera, comunica le risultanze dell’odierna riunione avente all’ordine del giorno: la situazione degli edifici scolastici cittadini di proprietà comunale.

«E’ stato fatto il punto – afferma l’ing. Sera, in capo al gruppo consiliare Oltre – sia sull’avanzamento della manutenzione strutturale degli edifici, che sul funzionamento delle mense scolastiche, all’interno di un calendario già programmato di riunioni di commissione, che hanno come obiettivo monitorare lo stato e l’effettività del diritto allo studio di tutti i bambini e i ragazzi della città, così come da preciso indirizzo programmatico dell’amministrazione Falcomatà finalizzato ad assicurare scuole belle e sicure».

Ai lavori della commissione Assetto del Territorio, su invito del Presidente Sera, ha preso parte stamane l’assessore all’istruzione Anna Nucera, che ha illustrato le attività in corso e quelle in fase di programmazione del settore di cui esercita la delega conferitale dal sindaco Giuseppe Falcomatà.

«Al termine dei lavori – afferma Sera – possiamo comunicare e rassicurare in particolare che per quanto riguarda l’emergenza sulla scuola Galluppi i tecnici hanno reso noto il cronoprogramma, pertanto essendo state rintracciate le somme necessarie, ci sono le condizioni per garantire l’intervento indispensabile per risolvere il problema delle infiltrazioni dai tetti».

«Per quanto riguarda l’attività di programmazione – prosegue Sera- la commissione è stata inoltre notiziata da parte dell’assessore all’istruzione Nucera delle misure atte a garantire sia il monitoraggio della vulnerabilità sismica degli edifici che i conseguenti interventi volti a garantire la sicurezza complessiva delle strutture».