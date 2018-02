In distribuzione “Calabria Sconosciuta”, rivista trimestrale di cultura e turismo

Condividi

Dal 2 febbraio è in distribuzione il n.155-156 [luglio-dicembre 2017] di “Calabria Sconosciuta”, Rivista trimestrale di cultura e turismo fondata nel 1978 da Giuseppe Polimeni.

In questo numero segnaliamo, tra gli altri, gli articoli di Cinzia Altomare “Memorie per famiglie nobili di Cosenza. Su un inedito manoscritto delle famiglie di Cosenza”, di Lorenzo Lazzarino “Per non dimenticare il campo d’internamento a Ferramonti di Tarsia”, di Domenico Rotundo “L’origine magnogreca della zampogna”, di Francesco D’Episcopo “Maierà”, di Antonio Meduri “Quattrocento anni della parrocchia di Santa Caterina a Reggio Calabria (1616-2016), di Pasquale Casile “Gli alàci, i taralli della tradizione magno greca” e di Alessandro Carati “Il castello e il palazzo ducale dei Ruffo duchi di Bagnara” saggio scritto per cristallizzare le origini e la storia di

questi due importanti manufatti.

Nella illustrazione della copertina vi è rappresentata “Bagnara” tratta dal Codice Romano Carratelli.