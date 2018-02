David, Abramo: Riconoscimento a Grande è una splendida notizia

Condividi

“La consegna del David di Donatello al regista catanzarese Alessandro Grande è una splendida notizia che voglio condividere con tutta la città. Il cortometraggio “Bismillah” ha conquistato la giuria del più importante premio del cinema italiano contribuendo a veicolare il nome del Capoluogo nei circuiti culturali nazionali ed internazionali. Il corto rappresenterà, infatti, l’Italia nella corsa agli Oscar del 2019 e la speranza è che anche Catanzaro possa godere di una vetrina così prestigiosa. L’amministrazione comunale ha creduto fortemente in questo progetto, supportando la realizzazione di un lavoro nato dalla mente e dal cuore di una squadra tutta catanzarese e che vede, accanto al regista, anche la società Indaco di Luca Marino e l’apprezzato attore Francesco Colella. Un esempio positivo che fa bene all’immagine della nostra terra e che offre uno stimolo a supportare e affiancare ancora di più i nostri talenti. Rivolgo a Grande le più sincere congratulazioni ed un grosso in bocca al lupo per i prossimi ambiziosi traguardi”.