Dama Internazionale – Campionato Regionale: Vincenzo Sgrò fa tris

Domenica scorsa, si è svolto a Reggio Calabria, il campionato regionale di dama internazionale. I damisti calabresi che hanno preso parte alla competizione si sono sfidati in un unico gruppo per contendersi l’ambito titolo.La partecipazione non è certo stata all’altezza delle aspettative, ma ogni gara ha la sua storia e nulla può essere dato per scontato, nulla tranne le vittorie di Vincenzo Sgrò.Il giovane studente della 3A indirizzo sportivo del Liceo “A.Volta” in forza al c.d. “nuovi orizzonti”, dopo la vittoria del campionato provinciale di Dama Internazionale e del campionato regionale di Dama Italiana, fa tris e si aggiudica anche il campionato regionale di Dama Internazionale, conquistando 9 dei 10 punti messi in palio.Dietro di lui Antonino Cilione dell’a.s.d. “il bianco e il nero” che chiude imbattuto la gara a 7 punti e può fregiarsi di aver bloccato sul pareggio proprio il fortissimo Sgrò.Il podio è completato da Giuseppe Amaretti che chiude la gara a 6 punti.Si conclude così il primo bimestre di questo 2018 per la dama calabrese. I prossimi appuntamenti già programmati saranno: l’inaugurazione della nuova sede dell’a.s.d. “il bianco e il nero” che avverrà il prossimo mese di Aprile nel quartiere di San Sperato e la seconda edizione del Trofeo Città di Reggio Calabria che si disputerà il prossimo 10 giugno e vedrà la partecipazione di numerosi damisti provenienti da tutto il sud Italia.