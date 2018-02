Dal Cinema al Teatro, Anna Macrì a Palazzo Gagliardi

Condividi

Ha appena finito di partecipare alle riprese dell’ultimo film del famoso registra Volfango De Biasi, non senza trascurare le ospitate tv e le numerose e partecipate presentazioni del suo libro Malamore sulle storie di violenza di genere in Calabria, tra cui quella al Senato della Repubblica con Alessia Bausone.

L’instancabile Anna Macrì approda a Vibo Valentia con “Il giardino di Persefone” giovedì 22 nel bellissimo Palazzo Gagliardi alle 11 e in replica alle 18 nel ruolo della Dea della fertilità Demetra, madre di Persefone, interpretata dall’eclettica Angelica Artemisia Pedatella, attrice e autrice de “le donne più malvagie della storia d’Italia” e de “un germoglio tra le sbarre”. Sarà presente anche la danzatrice Ivana Pantaleo.

Secondo il mito, la giovane Persefone, figlia di Zeus e Demetra, fu notata dal Dio degli inferi, Ade, mentre raccoglieva dei fiori nei pressi del territorio che oggi è rappresentato dalla città di Vibo Valentia (famoso già nel mondo antico per la sua bellezza). Plutone, attratto da lei, la costrinse a seguirlo nell’Averno. Zeus cercò di riportare Persefone sulla terra, ma la fanciulla, avendo già assaggiato il melograno (frutto dell’amore), dovette fare un compromesso: i mesi invernali li avrebbe trascorsi negli inferi mentre durante la primavera e l’estate sarebbe tornata sulla terra per la fioritura dei campi. Persefone rappresenta, quindi, la ciclicità delle stagioni.

A Persefone venne dedicato un tempio i cui resti sono visibili ancora oggi nel Parco delle Rimembranze.