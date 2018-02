D’Agostino: “Norme sull’artigianato tutelano un settore strategico della Regione”

Condividi

“L’approvazione delle nuove norme sull’artigianato calabrese mirano alla tutela e al rilancio di uno dei settori più significativi dell’economia della nostra regione”. È quanto ha affermato il Consigliere regionale Francesco D’Agostino (Oliverio Presidente) a margine dell’odierno Consiglio regionale.

“L’articolato di legge, che è frutto del lavoro qualificato della Giunta regionale e dell’attenzione del Presidente Mario Oliverio – ha proseguito D’Agostino – ridisegna l’identità dell’imprenditoria artigiana alla luce dei cambiamenti sociali ed economici di questi anni, e punta sulla capacità dell’amministrazione pubblica di intervenire a sostegno del comparto. In questo senso, la normativa istituisce, tra le altre cose, l’Albo delle Imprese Artigiane, l’Osservatorio Regionale, i Centri di Assistenza Tecnica, le “botteghe – scuola” e il contrassegno di origine e qualità. Strumenti che hanno come finalità principale quella di favorire la comunicazione, la formazione e la tutela di un settore che chiede strumenti utili per il proprio sviluppo. Di ulteriore importanza, inoltre, sono gli incentivi previsti per le singole imprese e per realtà costituite in associazioni o consorzi”.

Per Francesco D’Agostino, dunque: “le nuove norme a sostegno dell’artigianato, approvate questo pomeriggio, vanno salutate con favore assolutamente positivo. L’Amministrazione presieduta dal Presidente Mario Oliverio e la maggioranza di governo hanno saputo interpretare le esigenze di una fetta significativa del tessuto economico e sociale calabrese, dei territori e delle specificità produttive, promuovendo un percorso legislativo virtuoso che guarda con fiducia allo sviluppo di questo cruciale settore, riconoscendo l’importanza dell’artigianato artistico, come quello citato dall’Assessore Francesco Russo e riguardante il territorio di Canolo, quanto di quello innovativo, del singolo artigiano e della associazioni di più imprenditori per la realizzazione di esperienze collettive. L’impegno per il prossimo futuro – ha concluso il Consigliere regionale – dovrà concentrarsi sull’impiego di maggiori risorse, affinché le forme di supporto al comparto possano diventare ancora più incisive e determinanti nel lungo periodo”.