Cutro – Presentazione di “A scattato Carnalivari”

Giovedì 8 febbraio alle ore 11 si terrà la Conferenza stampa “A scattato Carnalivari” nella stanza del Sindaco presso il Comune di Cutro.

Saranno presenti:

Salvatore Divuono, Sindaco di Cutro

Pierluigi Virelli, organizzatore

Catia Villirillo. madre di Giuseppe Parretta

Luca Siniscalchi, amico di Giuseppe Parretta

Rappresentante F.C. Crotone

Il Carnevale tradizionale cutrese, che conta centinaia di maschere in una processione funebre allegorica che attraversa tutta la cittadina, quest’anno sarà dedicata alla memoria del giovane e coraggioso studente Giuseppe Parretta, assassinato lo scorso 13 Gennaio a Crotone. Questo perché, nella cultura contadina, il Martedì Grasso rappresenta il giorno più importante dell’anno: il Capodanno del popolo, il giorno in cui dando fuoco al fantoccio di “Carnalivari” , la comunità esorcizza e allontana i torti e il male subiti. In particolare, in questo rituale il popolo cerca di espellere le forze malefiche che sembrano influenzare il suo quotidiano e, rinnovato e purificato, ricerca la gioia, la forza e la fiducia in se stesso.

Con questo auspicio, invitiamo tutti a partecipare e a mascherarsi in maniera grottesca, con abiti e oggetti di fortuna. Rievocando lo stile popolano e modesto delle comunità rurali e secondo il principio dei contrari.

Programma:

Ore 15:00 (Puntualità permettendo) Partenza corteo piazza principale “Jò Leo Bon Bon”

Ore 18:30 (A Dio volendo e piacendo) Rientro in piazza e Farsa tradizionale

Ore 19:22 (Tutti presenti e soldi in mano) Riffa di beneficenza – Estrazione premi

Ore 19:57 circa (E si ca ni scialamu) Vrusciamu a Carnalivari e Grande festa all’abballu

L’evento è ideato e organizzato da Pierluigi Virelli e promosso con il contributo del Comune di Cutro e l’Assessorato alle politiche culturali, Dott.ssa Anna Battaglia.