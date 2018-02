Cutro (KR) – Presentata “A scattatu Carnalivari”

Condividi

Si è tenuta stamattina la Conferenza stampa “A scattatu Carnalivari” nella stanza del Sindaco del Comune di Cutro. Erano presenti Salvatore Divuono, sindaco di Cutro, Pierluigi Virelli, organizzatore, Katia Villirillo, madre di Giuseppe Parretta, Luca Siniscalchi, amico di Giuseppe Parretta.

Il Carnevale tradizionale cutrese, che conta centinaia di maschere in una processione funebre allegorica che attraversa tutta la cittadina, quest’anno sarà dedicata alla memoria del giovane e coraggioso studente Giuseppe Parretta, assassinato lo scorso 13 Gennaio a Crotone. Questa scelta ha un significato profondo perché, nella cultura contadina, il Martedì Grasso rappresenta il giorno più importante dell’anno: il Capodanno del popolo, il giorno in cui dando fuoco al fantoccio di “Carnalivari” la comunità esorcizza e allontana i torti e il male subiti. In particolare, in questo rituale il popolo cerca di espellere le forze malefiche che sembrano influenzare il suo quotidiano e, rinnovato e purificato, ricerca la gioia, la forza e la fiducia in se stesso.

Quella che, apparentemente, può sembrare una semplice sfilata carnevalesca, è invece un’operazione di riconciliazione sociale molto importante, sottile e intelligente. Per comprenderlo occorre inquadrare, innanzitutto, il luogo, lo scenario in cui tutto si svolge. Cutro è un piccolo centro della provincia di Crotone, situato su un altopiano che si erge sulle colline e le campagne circostanti (le dune gialle di Pasolini), vittima dello spopolamento, come gran parte dei comuni dell’interno ma, soprattutto, prigioniero delle proprie paure. Non è il paese della libertà di espressione, è un luogo in cui le pulsioni vengono bloccate e, come spesso accade in contesti del genere, sfociano attraverso la violenza. Chi si sente inadeguato purtroppo, a volte, ha un solo modo per dimostrare il proprio valore, usare la forza. Pierluigi Virelli, musicista e ricercatore etnografico, conoscendo il territorio ha tenuto degli incontri divulgativi anche nelle scuole per far conoscere i riti e gli strumenti tradizionali calabresi, avvicinare i giovani alle radici della propria identità e determinarne la consapevolezza culturale. L’ultima Farsa Carnevalesca a Cutro risale a ben 50 anni fa, intere generazioni di cutresi non ne sono a conoscenza. Pierluigi Virelli ha, perciò, coinvolto i ragazzi provenienti da ambienti difficili per far in modo che diventino protagonisti della buona riuscita della manifestazione. Sono, inoltre, stati coinvolti suonatori e collaboratori (grafici, allestitori, sarti, fotografi e videomaker) provenienti da tutta la regione e, quest’anno, anche artisti visivi dalla Toscana e dalla Germania. Virelli ha scritto i testi della farsa effettuando ricerche storiche, attraverso le testimonianze degli anziani del paese, adattandola ai giorni nostri attraverso la grottesca rappresentazione dei personaggi principali: il sindaco, il prete, il medico, il notaio, la moglie di Carnalivari e le amanti. Un corteo funebre, raggiante e colorato come un arcobaleno, che scaccia la tristezza e la negatività dalle vie cittadine e trascina con sé la Calabria migliore.

Programma:

Ore 15:00 (Puntualità permettendo) Partenza corteo piazza principale “Jò Leo Bon Bon”

Ore 18:30 (A Dio volendo e piacendo) Rientro in piazza e Farsa tradizionale

Ore 19:22 (Tutti presenti e soldi in mano) Riffa di beneficenza – Estrazione premi

Ore 19:57 circa (E si ca ni scialamu) Vrusciamu a Carnalivari e Grande festa all’abballu.

L’evento è ideato e organizzato da Pierluigi Virelli e promosso con il contributo del Comune di Cutro e l’Assessorato alle politiche culturali, Dott.ssa Anna Battaglia.