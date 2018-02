Crotone – ‘Vivere In’ incontro su famiglia e scuola, fare squadra per educare

Nell’incontro che si terrà sabato 17 febbraio presso la Chiesa Maria Santissima della Pietà di Papanice, settimo appuntamento del cartellone Luce sulla Città, il ‘Movimento Vivere In’ vuole invitare a riflettere sul ruolo che rivestono rispettivamente famiglia e scuola in questo momento storico, in cui educare le giovani generazioni mette a nudo il disorientamento e la fragilità della società intera.

La serata vedrà confrontarsi Franco Rizzuti, dirigente scolastico dell’I.C. Papanice, ed i coniugi Antonino Leo e Rachele Via, responsabili di Vivere In a Crotone, sul ruolo educativo della famiglia e della scuola. L’invito è aperto a tutti.