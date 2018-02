Crotone – Simonetta Agnello Hornby torna al Museo di Pitagora

Condividi

Simonetta Agnello Hornby, scrittrice di fama internazionale che nel mese di settembre ha presentato il suo “Nessuno può volare” presso il Museo di Pitagora, mercoledì 21 febbraio alle ore 18, torna in città per visitare in anteprima la mostra “Dario Fo: dal disegno alla scena”, in esposizione fino al 18 marzo presso la struttura museale pitagorica.

In tale occasione, il Consorzio Jobel premierà l’autrice, impegnata nella difesa delle pari opportunità e dei diritti dei diversamente abili, con il Pitagora d’argento realizzato dal maestro orafo Michele Affidato.