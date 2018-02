Crotone – Il seminario “Terzo Settore e la somministrazione di alimenti e bevande”

Condividi

Il Centro Servizi per il Volontariato “Aurora” di Crotone ha organizzato il seminario formativo “Terzo Settore e la somministrazione di alimenti e bevande” che si svolgerà nella giornata di giovedì 22 febbraio 2018, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso i locali del CSV “Aurora” siti in Crotone alla via Roma n. 177.

Il seminario intende rispondere alle esigenze formative più volte manifestate dagli enti del terzo settore relative alla corretta gestione delle attività che riguardano la somministrazione di alimenti e bevande che spesso vengono svolte nel corso dell’attività istituzionale. Nell’ambito del seminario si affronteranno i contesti entro i quali si può effettuare la somministrazione di alimenti e bevande nonché le procedure amministrative da seguire per essere in regola con la normativa di riferimento.

Per partecipare è necessario compilare la scheda di adesione reperibile sul sito www.csvcrotone.it da far pervenire sottoscritta a mezzo posta o a mano presso la sede (CSV Crotone, Via Roma n. 177 – 88900 Crotone), oppure per e-mail all’indirizzo formazione@csvcrotone.it entro il 20 febbraio 2018.

Qualora il numero di adesioni sia superiore alla disponibilità dei posti si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande pervenute alla scadenza con il limite di due adesioni per organizzazione.