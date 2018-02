L’Ufficio Elettorale del Comune di Crotone, in occasione della prossima consultazione del 4 marzo, invita i cittadini a verificare di essere in possesso della tessera elettorale.

Chi non è in possesso può richiederla recandosi sin d’ora presso l’Ufficio Elettorale sito in via Luigi Settino negli orari di ufficio.