Crotone – Integrazione all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale del 26 febbraio

Adozione del documento preliminare del piano strutturale (PSC) ai sensi della Legge Regionale del 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i. “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria”;

Approvazione schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni di stazione unica appaltante e centrale unica di committenza per l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi combinato disposto art. 1, comma 88 l. 7.04.2014 n. 56, art. 37 “aggregazioni e centralizzazione delle committenze” del dlgs 50 del 19.04.2016″ (ex art. 30 Dlgs 267/2000)