Crotone – Il settimo appuntamento del cartellone Luce sulla Città

Condividi

Si terrà a Papanice il settimo appuntamento del cartellone Luce sulla Città dedicato alla corresponsabilità educativa. In questo momento storico, in cui educare le giovani generazioni mette a nudo il disorientamento e la fragilità della società intera, il Movimento Vivere In vuole invitare a riflettere sul ruolo che rivestono rispettivamente famiglia e scuola in questo compito delicato e importantissimo.

Soltanto l’alleanza educativa e la sinergia fra la famiglia ed il mondo della scuola nella formazione e nell’accompagnamento dei giovani è garanzia per la crescita degli uomini di domani.

La serata vedrà confrontarsi Franco Rizzuti, dirigente scolastico dell’I.C. Papanice, ed i coniugi Antonino Leo e Rachele Via, responsabili di Vivere In a Crotone, sul ruolo educativo della famiglia e della scuola.

Invitiamo tutti a partecipare alla conversazione su un tema che coinvolge ciascuno di noi, come famiglia e come individui.