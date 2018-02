Crotone – Concerto di solidarietà “Insieme contro il cancro”

Condividi

Il Rotaract Club Crotone organizzerà, giorno 10 Febbraio 2018 presso i locali del Lido Degli Scogli alle ore 18:30, un concerto di solidarietà dal titolo “Rotaract Symphony 2018: Insieme contro il Cancro!”

L’evento, alla sua prima edizione, vedrà la partecipazione di diversi musicisti provenienti dell’intero territorio regionale che si cimenteranno nell’esibizione di famosissimi brani di musica classica.

Conosciamo bene il gran cuore deli nostri concittadini, dichiara Andrea Filice Presidente del Rotaract Club Crotone, e quest’anno abbiamo voluto organizzare un concerto di musica classica allo scopo di poter raccogliere fondi che saranno destinati ad alcune famiglie con malati oncologici che non hanno la possibilità di poter sostenere le ingenti spese di spostamenti e visite mediche specialistiche.

Abbiamo scelto la musica, continua Filice, linguaggio universale, simbolo fratellanza e di solidarietà. Oggigiorno con l’enorme espandersi dei problemi oncologici tra giovani e meno giovani del nostro territorio ed il parallelo cavalcare senza sosta di una situazione di crisi sempre più diffusa, c’è bisogno di tanta fratellanza e solidarietà; faremo un fondo cassa con i ricavati dell’evento che cercheremo di mantenere attivo nel tempo mettendolo a disposizione di quelle famiglie che sono costrette ad emigrare per ricevere cure opportune e specialistiche e che vivono in situazioni particolari di indigenza.

Suonerà la baroque ensemble “Armonia antiqua” e quattro solisti: Fatma Mülhim (violino), Giacomo Pellegrino (pianoforte), Lorenzo Stasi (pianoforte) e Maurizio Guerra (tenore).

Invitiamo quindi la popolazione Crotonese a partecipare, conclude il Presidente Filice, sottolineando che da una piccola donazione si può realmente fare la differenza e cambiare la vita di chi è meno fortunati;

Appuntamento quindi per giorno 10 febbraio presso i locali dell’Hotel Lido degli Scogli per trascorrere una serata all’insegna della solidarietà e della buona musica.