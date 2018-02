Crotone – Aeroporto, tuona il Comitato cittadino

Condividi

“Con la chiusura dell’aeroporto di Crotone, la libertà di potersi muovere agevolmente è venuta meno e così anche la dignità di ciascun cittadino della fascia jonica è stata amaramente messa in discussione – scrive in una nota stampa il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone.

“Abbiamo notato l’abbandono di un bene pubblico ed è con questo spirito che oggi abbiamo proceduto a chiedere alla Sacal ed agli enti preposti di poter avere in affidamento i locali del bar della vecchia struttura aeroportuale.

In quegli ambienti ora abbandonati sono transitati tanti passeggeri nel corso degli anni ed il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone vorrebbe organizzare proprio in quel luogo eventi per parlare dei problemi della mobilità del nostro territorio e creare proprio le premesse per un nuovo decollo iniziando dal mettere in rete i cittadini!

Abbiamo, quindi, bisogno di confrontarci, trovare idee e di parlare! Il silenzio sui problemi del nostro territorio ha allontanato tanti cittadini dalla vita sociale e civile ed abbiamo appunto pensato ad un luogo pubblico ormai abbandonato.

L’isolamento mette a dura prova la vita di ciascun cittadino e privandoci di sentirci cittadini del mondo in una società connessa sempre più realmente e virtualmente.

Confidiamo in Sacal affinché ci permetta di poter dar vita a questo nostro percorso sociale e civile in attesa di nuove compagnie che facciano volare i cittadini!”