Crotone – Aeroporto “per i molti e non per i pochi”

Alla manifestazione per la riapertura dell’aeroporto di Crotone erano presenti anche i rappresentanti di Liberi e Uguali, l’onorevole Nico Stumpo e Franco Parise. “E’ stata una giornata proficua – ha dichiarato Stumpo – non è mancata la partecipazione popolare, i cittadini chiedono a giusta ragione il loro diritto alla mobilità. L’aeroporto è una struttura fondamentale per il territorio crotonese e per tutta la Fascia Jonica in generale. Il sistema dei trasporti però merita una valutazione generale, una riflessione seria e attenta su quelle che sono le esigenze prioritarie di una terra che ancora oggi rimane difficile da raggiungere. Non bisogna pensare esclusivamente al traffico delle persone, ma anche a quello delle merci, che si muovono con mezzi diversi, come i treni per esempio. Investire sulle rotaie sarebbe fondamentale anche per il comparto dell’agricoltura e per tanti altri settori”. “Il problema del Crotonese – ha aggiunto Franco Parise – è l’isolamento. Risolviamo nel breve termine la questione aeroporto e poi va avviato un ragionamento serio su tutti i collegamenti e le infrastrutture. E’ un peso che ci portiamo dietro da più di quarant’anni ed è arrivato il momento di affrontare la questione con un programma serio”.