Cosenza – Vigili del Fuoco intervengono per incendio in una abitazione

Condividi

Domenica 18 febbraio , nel primo pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Cosenza sono intervenuti in via Lupia dove un appartamento, sito all’ottavo piano di un edificio, era in fiamme. Il rapido intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso la evacuazione, in sicurezza, dell’edificio ed il rapido spegnimento dell’incendio, nell’evento non si sono registrati feriti.