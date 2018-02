A Cosenza un “aperitivo in rosa” gratuito per informarsi sulla menopausa

“Aperitivo in Rosa” è il titolo dell’incontro gratuito aperto al pubblico, organizzato da HC Centro Ginecologico ed Ostetrico, che si terrà il 10 febbraio alle 17:30 a Cosenza presso lo spazio Temporary Art in Corso Mazzini (ingresso Via Molinella, 8). Durante l’evento si parlerà di salute ginecologica e di alcuni disturbi che possono avere effetti sulla qualità di vita della donna e della relazione di coppia durante il periodo della menopausa e della pre-menopausa.

A fare chiarezza su diagnosi e trattamenti saranno presenti la dottoressa Rita Mocciaro, Dirigente Medico presso U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia dell’A.O. “Annunziata” di Cosenza, i dottori Carlo Maria Stigliano, già Direttore U.O.C. Ginecologia Preventiva ASP di Cosenza e Giulio Valentino, già Dirigente Medico U.O.C. Ginecologia e Ostetricia A.O. “Annunziata”, che risponderanno alle domande del pubblico.