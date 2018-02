Cosenza – Sonia Ferrari candidata al Senato si presenta alla Calabria

Condividi

Quella partita nei giorni scorsi, insieme allo staff dei tanti amici e simpatizzanti che ci stanno accompagnando ed invitando in tutti i territori del collegio, sta diventando giorno dopo giorno un momento di confronto sempre più autentico, interessante ed entusiasmante. Stiamo raccogliendo sollecitazioni diverse, opinioni e proposte preziose di cui vogliamo fare tesoro nel corso di questa campagna elettorale. Essa rappresenta per me una novità assoluta. Ma proprio per questo continueremo a viverla a stretto e diretto contatto con quanti vorranno condividere con noi l’ambizione di costruire insieme e dal basso un nuovo e concreto impegno per la futura Calabria.

È quanto dichiara Sonia FERRARI, commissario straordinario del PARCO NAZIONALE DELLA SILA, candidata al Senato della Repubblica nel COLLEGIO CALABRIA 2 COSENZA informando che, pur ritenendo importante l’evento di presentazione nazionale di tutti i candidati del PD in programma domani (lunedì 5 febbraio) al Teatro ELISEO a ROMA con il Segretario Matteo RENZI, preferisce comunque restare in Calabria insieme ai propri studenti, nella sessione d’esami prevista per la mattinata di domani all’Università della Calabria.

Questa sera (domenica 4 febbraio) Sonia FERRARI interverrà alle Ore 18 ad ACQUAPPESA, nella sala convegni del GRAND HOTEL DELLE TERME, all’incontro sul TERMALISMO E TURISMO COME STRUMENTI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO ALLE TERME LUIGIANE. All’incontro parteciperanno anche il presidente Mario OLIVERIO, il capolista del PD Ernesto MAGORNO, Maria Pia FUNARO e Luigi INCARNATO oltre ai sindaci della costa tirrenica.

La FERRARI parteciperà inoltre MARTEDÌ 6, all’HOTEL LAMEZIA, a LAMEZIA TERME, alle ORE 17 alla presentazione regionale delle liste PD per le Politiche 2018.