Cosenza – Seminario all’Istituto tecnico industriale di Fuscaldo Marina

All’interno del progetto denominato “Fuscaldolab” volto alla promozione dei Fondi Europei destinati ai giovani imprenditori, si colloca anche il bando RestoalSud per il quale l’amministrazione comunale di Fuscaldo ha fissato un seminario che si terrà sabato 3 febbraio aalle 9:30 nella Sala Convegni dell’Istituto Tecnico Industriale Statale di Fuscaldo Marina.

Un settore fondamentale per la crescita economica e culturale di ogni regione e di ogni Paese. Saranno presenti all’appuntamento: Francesco Palmieri project manager. Il primo cittadino Gianfranco Ramundo, Katia Stancato l’economista sociale che nel suo ruolo di assessore alla Cultura e Attività produttive del Comune di Fuscaldo ha ideato il progetto.

“Resto al Sud” è il nuovo incentivo di Invitalia che dal 15 gennaio attivo per gli under 35 delle regioni del Sud che vogliono restare nella propria terra per investire nella valorizzazione delle risorse territoriali.