Cosenza – San Valentino, iniziative di albergatori e commercianti

Si avvicina San Valentino e a Diamante e Cirella esplode l’amore, grazie ad una nuova iniziativa nata dall’impegno di un gruppo di oltre 100 commercianti di Diamante e dell’Associazione ABC Albergatori Diamante. Sette luminarie a forma di cuore sono state collocate in alcuni dei punti più caratteristici di Diamante e Cirella e ravviveranno romanticamente la “Perla del Tirreno” fino al 15 febbraio. Ai cuori luminosi è abbinata un’iniziativa promozionale che consentirà di ottenere degli sconti a chi scatterà quattro selfie con diversi cuori luminosi e li posterà sulla pagina @gruppocommerciantidiamante. Una brillante idea di “marketing – romantico”, finalizzata, anche in questo caso, a vivacizzare Diamante e Cirella, questa volta nel periodo della Festa degli Innamorati e dopo il grande successo delle luminarie d’artista a led proposte nel periodo di Natale. Proprio una delle tre istallazioni natalizie, la carrozza delle favole, è stata riadattata alla Festa di San Valentino, e continuerà ad essere presente sul Lungomare Fabiani, a disposizione di chi vuole ammirarla o farsi l’immancabile selfie. E non finisce qui perché per il carnevale sarà la volta di una iniziativa dedicata ai bambini offerta ancora una volta da commercianti e albergatori: “Trucco e Parrucco Bimbi” e distribuzione gratuita di caramelle. L’appuntamento è per domenica 11 febbraio nella zona centrale del Lungomare di Corso Vittorio Emanuele, dove affermati parrucchieri e centri estetici cittadini si metteranno a disposizione dei piccoli per arricchire i loro travestimenti carnevalizi. La carica degli oltre 101 commercianti e dell’associazione ABC Albergatori Diamante prosegue così, con entusiasmo e successo, una sinergia positiva che ha come obiettivo principale di promuovere Diamante e Cirella e di stimolare il più possibile tutte quelle attività capaci di valorizzare il territorio e nel contempo favorire il rilancio dell’economia cittadina.