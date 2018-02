Cosenza – Rotary, forum su “Etica, valori, testimonianza”

Condividi

“Etica, valori, testimonianza: il Rotary fa la differenza”, è il tema del forum organizzato dal Distretto 2100 del Rotary International, ed in programma a Cosenza, sabato 10 febbraio, con inizio alle ore 9.30, presso il Museo Nazionale di Palazzo Arnone. L’incontro rappresenta un momento di incontro e confronto avviato dal Rotary con il mondo delle professioni, delle imprese e dell’amministrazione, per un dibattito tematico che sia spunto di idee, riflessioni ed approfondimenti.

Dopo i saluti del Governatore del Distretto 2100° del Rotary, dott. Luciano Lucania, la manifestazione sarà introdotta dalla dott.ssa Stefania Brancaccio che modererà i lavori.

Le relazioni tematiche saranno tenute dalla dottoressa Marcella Reni, notaio e da sempre attiva sulle tematiche della giustizia ripartiva, la quale parlerà dell’impegno etico e della testimonianza del professionista oggi.

Il professore Beniamino Quintieri, presidente di Sace Spa e professore ordinario di Economia Internazionale presso l’Università di Roma2, parlerà del mercato del lavoro in un mondo che cambia.

Il dott. Francesco Mollace parlerà della professione del magistrato mentre, l’architetto Valerio Borzacchini parlerà della ricostruzione della facoltà di Ingegneria de l’Aquila, dopo il sisma.

Previsti gli interventi dei presidenti degli ordini professionali cittadini e le testimonianze di professionisti rotariani della città.