Cosenza – Questa sera in scena “Organtino” di Cesare Quintana

Si terrà questa sera alle 21 al Teatro Sybaris del Protoconvento Francescano, lo spettacolo promosso dall’associazione culturale Aprustum che ha deciso di portare in scena una delle più antiche farse dialettali calabresi: l’Organtino di Cesare Quintana, immagine simbolo della ricca kermesse del 60° Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore, organizzato dalla Proloco di Castrovillari, sotto la direzione artistica di Gerardo Bonifati.

La regia dello spettacolo, realizzato in stretta collaborazione con la Proloco e con il patrocinio del Comune di Castrovillari e del Parco Nazionale del Pollino, come sempre è affidata a Casimiro Gatto. Sulla scena del Sybaris ci saranno Martina Aloisio, Fedele Battipede, Antonio De Biase, Ivan Donadio, Luca Donadio, Domenico Donato, Luigi Grisolia, Domenico Perri, Luigi Pulice e Katia Sartore che reciteranno con le maschere realizzate per l’occasione da Maura Bianchini e Domenico Martire e i costumi disegnati da Francesca Tocci e confezionati dalla Sartoria Conte di Marene di Castrovillari.