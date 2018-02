Cosenza – Mormanno indossa la maschera

Condividi

Sarà un puro momento di gioia, colore, aggregazione sociale, festa di maschere e carri che sfileranno per le strade del centro cittadino. Il Carnevale di Mormanno, patrocinato dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Giuseppe Regina, sarà una «festa di popolo voluta per offrire un momento di spensieratezza, di socialità collettiva, aggregazione gioiosa in contomitanza con il periodo più pazzo dell’anno» sottolinea l’assessore al turismo Flavio De Barti.

Una festa, dunque, non solo per i più piccoli ma per tutta la cittadinanza che da giorni si prepara al doppio appuntamento programmato dall’Amministrazione e dalla Pro Loco di Mormanno con l’allestimento di alcuni carri allegorici e gruppi mascherati che animeranno il corteo che sfilerà per le strade della città.

Il primo appuntamento è previsto per Domenica 11 febbraio alle ore 10.00 con la sfilata dei carri e dei gruppi mascherati su Via Roma. Corteo festaiolo che si ripeterà martedì 13 febbraio alle ore 15.00 per poi concludersi con l’animazione di trampolieri, sculture di palloncini, attrazioni per grandi e piccini ed il buffet di tipicità territoriali presso la palestra della scuola comunale per concludere con gusto il Carnevale.

«L’edizione del Carnevale 2018 sancisce compiutamente il ritorno di una fattiva collaborazione tra l’Amministrazione e la Pro Loco, interroto da pià di dieci anni. Questo sarà il primo momento – ha chiosato De Barti – di un intenso e proficuo percorso di collaborazione che intraprenderemo per il bene della collettività e la promozione del nostro splendido borgo».