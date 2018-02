Cosenza – Lo scrittore Bruni per una lezione sul valore della scrittura

Condividi

Lo scrittore, poeta e saggista Pierfranco Bruni svilupperà un interessante excursus nel mondo della scrittura attraverso la sua complessa e poliedrica produzione letteraria colloquiando con la giornalista Antonietta Cozza. L’incontro, che si terrà giovedì 8 Febbraio alle ore 16,30 presso il Terrazzo della Cultura Pellegrini, in Via Camposano a Cosenza, alla presenza di stagisti della Università della Calabria, giornalisti e intellettuali, verterà principalmente sulle differenze tra le varie espressioni di scrittura in relazione ai diversi ambiti narrativi.

In “Alle soglie della profezia”, Pierfranco Bruni scandaglia le suggestive potenzialità del verso libero per dare vita a un toccante libro di memorie dal quale emerge l’esclusivo rapporto che lega madre e figlio.

Partendo dalla tradizione, Bruni persegue una linea poetica di trasformazione per approdare a una dimensione non convenzionale nella quale il linguaggio intrinsecamente lirico si va a depositare in un contesto prettamente prosastico.

Il viaggio attraverso le varie potenzialità della lingua scritta proseguirà mediante un ampio approfondimento di ciò che riguarda la scrittura narrativa applicata a un contesto spirituale. “Che il dio del sole sia con te”, romanzo rappresentante la cultura sciamanica, è contraddistinto da un linguaggio in cui la visione spirituale si fonde alla poesia metafisica.

Ogni singola frase di questo libro ha il potere, grazie ad una scrittura immediata ed efficace, di penetrare nell’anima del lettore e di abitarla. Pierfranco Bruni, da attento e ed esperto rappresentante di una letteratura che non si perde e che rimane, conosce e possiede tutti quegli strumenti narrativi che consentono di dare vita a vere e proprie “opere d’arte letterarie”.

Libri che, più che raccontare e descrivere fatti, affondando le loro radici nella sua personale visione dell’esistenza, restituiscono una miscellanea di sensazioni sempre diverse e intensamente profonde grazie ad uso sapiente della lingua scritta che cattura le emozioni appagando tutti i nostri sensi. Parole in grado di scolpire emozioni appagando tutti i nostri sensi. Parole in grado di scolpire emozioni stimolando la parte più vera di noi.