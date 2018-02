Cosenza – La campagna elettorale del Pd domani fa tappa a Civita

Condividi

La campagna elettorale del Pd domani fa tappa a Civita, in provincia di Cosenza – tra i borghi più belli d’Italia e bandiera arancione del Touring club. Ernesto Magorno, capolista al Senato in Calabria e segretario regionale del Pd Calabria, visiterà il paese, iniziando il tour alle 15 dalla piazzetta Belvedere, da cui è possibile scorgere il ponte del Diavolo e le suggestive gole del Raganello, tra le più apprezzate mete naturalistiche della Calabria. In piazzetta Belvedere è previsto l’incontro con Gianluca Colaci, presidente del Consorzio B&B e imprenditore che ha creduto nel progetto dell’ospitalità diffusa. Da piazzetta Belvedere si prosegue verso il centro storico del borgo, per raccogliere un’altra esperienza di imprenditoria dell’accoglienza e della ricettività, con Antonella Vincenzi, titolare del B&B “La Magara”.

Civita è ospitalità ma anche enogastronomia: tra le tappe della giornata rientra anche l’azienda d Giuseppe Calomagno, specializzata nella produzione di mandorle biologiche e prodotti tipici locali. Ci sarà tempo per una visita al museo arbereshe e alla chiesa di Santa Maria dell’Assunta. La giornata si chiuderà alle 17.30 nella sala consiliare del paese con un incontro a cui, dopo i saluti del sindaco Alessandro Tocci, interverranno Domenico Pappaterra e i candidati del Pd a Camera e Senato: Ernesto Magorno, Nicodemo Oliverio, Enza Bruno Bossio,, Luigi Incarnato, Maria Pia Funaro, Mario Valenti, Sonia Ferrari. L’incontro sarà moderato dal segretario del circolo Pd di Civita, Andrea Ponzo.