Cosenza – Guccione interroga il presidente della Regione

«Sono passati sette mesi dall’approvazione della delibera n. 355/2017 che ha predisposto un programma di interventi per la difesa del suolo finanziati dalle risorse Por Calabria Fesr Fse 2014-2020, dal Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria e Delibera Cipe “Piano per il Mezzogiorno”. La delibera prevedeva, come specificato nell’allegato, l’elenco dettagliato degli oltre 165 interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e dell’erosione costiera per un importo di circa 300milioni di euro».

Il consigliere regionale Carlo Guccione ha inviato un’interrogazione al presidente della Regione, Mario Oliverio, per chiedere «perché nulla è stato fatto fino ad oggi dal competente Dipartimento a cui era demandato l’avvio delle procedure propedeutiche necessarie ad attivare gli interventi urgenti previsti per la mitigazione del rischio idrogeologico e dell’erosione costiera».

«In Calabria, secondo l’ultimo dossier di Legambiente “Ecosistema Rischio” , il 99.8% dei comuni calabresi presenta aree esposte a pericolo di frane o alluvioni. Su 15.222 chilometri quadrati della superficie totale – è scritto nell’interrogazione – 914,1 è a pericolosità sia da frana che idraulica; 347,8 a pericolosità frana e 576,3 a pericolosità idraulica».

«Come dimostrano i dati bisogna agire in fretta. In questo settore – spiega Carlo Guccione – i tempi di intervento sono importanti visto che si rischia che i lavori predisposti se non realizzati tempestivamente possono risultare inutili dalla modificazione dei luoghi e dall’aggravarsi degli eventi».

Il consigliere regionale chiede inoltre, nell’interrogazione a risposta scritta rivolta al governatore della Regione Calabria, «quali iniziative intende mettere in essere perché si possano rendere operativi le procedure per lo sblocco e l’avvio dei 165 interventi e dei 300 milioni di euro previsti per la realizzazione».