Cosenza – Giornata della memoria 2018: “Perché non accada mai più?”

Il Circolo Auser di Paola in collaborazione con i volontari del Servizio Civile Nazionale, impegnati nel progetto “Il piacere di continuare a conoscere”, e l’IIS Pizzini Pisani di Paola organizza, in occasione della giornata della memoria, un evento che mira non solo a commemorare ma ad allenare la memoria di quello che fu, riconoscendone i tratti in altri tempi in altri luoghi, come se fosse sempre nuova.

Durante la mattinata interverranno: La dirigente Dr.ssa Maria Curti, il sindaco di Paola Avv. Roberto Perrotta, la dr.ssa Giuliana Scofano, rappresentante dell’associazione Go’el di Fuscaldo, il

Dott. Antonio cassano, vice sindaco della città di Paola, Avv. Rosangela cassano, rappresentante dell’associazione Artemisia Gentileschi di Paola e la Sign.ra Katia Chiappetta, impegnata ell’accoglienza dei migranti

Interventi musicali a cura dell’associazione corti circuiti di Paola. L’evento di questa mattina presso l’aula Magna dell’istituto Pizzini Pisani di Paola (Cs) è aperto al pubblico.