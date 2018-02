Cosenza – Donne: un “aperitivo in rosa” per informarsi sulla menopausa

“Aperitivo in Rosa” è il titolo dell’incontro gratuito aperto al pubblico, organizzato da HC Centro Ginecologico ed Ostetrico.

Durante l’evento di oggi allo Spazio Temporary Art di Cosenza, si parlerà di salute ginecologica e di alcuni disturbi che possono avere effetti sulla qualità di vita della donna e della relazione di coppia durante il periodo della menopausa e della pre-menopausa.

A fare chiarezza su diagnosi e trattamenti saranno presenti la dottoressa Rita Mocciaro, Dirigente Medico presso U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia dell’A.O. “Annunziata” di Cosenza, i dottori Carlo Maria Stigliano, già Direttore U.O.C. Ginecologia Preventiva ASP di Cosenza e Giulio Valentino, già Dirigente Medico U.O.C. Ginecologia e Ostetricia A.O. “Annunziata”, che risponderanno alle domande del pubblico.

“Porre la persona al centro è la mia missione e anche quella di HC Centro Ginecologico e Ostetrico, nel rispetto della dignità e della privacy, con l’attenzione umana e le competenze professionali necessarie a soddisfare ogni bisogno di diagnosi e cura – ha dichiarato la ginecologa Rita Mocciaro. Per perseguire questi obiettivi – ha concluso – la passione e le competenze cliniche non possono prescindere da strumenti e trattamenti all’avanguardia, come la metodica laser MonnaLisa Touch.”

L’appuntamento offrirà l’occasione per approfondire il funzionamento del trattamento MonnaLisa Touch™, la metodica laser CO₂ sviluppata dall’azienda italiana DEKA, la cui efficacia è comprovata da oltre 30 pubblicazioni scientifiche internazionali. La metodica laser, che deve sempre essere eseguita da personale specializzato, stimola la produzione di collagene e di fibre elastiche, aumentando l’elasticità e l’idratazione della zona trattata e ripristinando l’originario equilibrio fisiologico con un miglioramento sul benessere psicofisico e sessuale.